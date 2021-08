Le dernier rapport du Giec impose une action politique immédiate

Mandaté par l’ONU, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a présenté ce lundi 9 août 2021 la première partie de son sixième rapport d’évaluation sur le changement climatique. Il compile données, analyses et modélisations réalisées par des milliers de scientifiques à travers le monde. Son constat est sans appel : l’activité humaine provoque le changement climatique, c’est une réalité dont les effets se feront toujours plus sentir, et le point de non-retour est très proche.

Sept ans après un sixième rapport d’évaluation très alarmant, en 2014 (qui avait été un des déclencheurs de l’Accord de Paris sur le climat de 2015), le Giec a dévoilé, ce 9 août 2021 la première partie de son sixième rapport d’évaluation.

Le texte montre que le changement climatique est une réalité incontestable, que son origine humaine est désormais certaine, et que l’action politique doit être immédiate pour éviter les catastrophes qui attendent la planète si le réchauffement franchi la barre des 1,5 °C par rapport à l’époque pré-industrielle.

Pour le Giec, la décennie à venir est cruciale pour le changement climatique

Actuellement, le Giec évalue ce réchauffement moyen à 1,09 °C sur la période 2011-2019, probablement 1,10 °C en 2020, avec des risques d’accélération très forts. En maintenant les politiques actuelles, la concentration de CO2 dans l’atmosphère (qui atteint actuellement des niveaux jamais observés depuis 2 millions d’années) provoquerait une hausse dépassant les 2°C d’ici 2050, et plus encore dans les années à venir.

Pour éviter les catastrophes qui commencent à se manifester (vagues de chaleur, événements climatiques extrêmes, hausse du niveau des eaux…), l’humanité doit impérativement atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en réduisant dès maintenant fortement les émissions. La décennie à venir est donc cruciale pour le Giec. Le message envoyé aux politiques, à moins de trois mois de la COP26 à Glasgow, est tout à fait clair.