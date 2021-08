Afghanistan : les talibans prennent le contrôle militaire de plusieurs capitales régionales

Lancée en mai 2021, suite à l’annonce du retrait des troupes de la coalition internationale, l’offensive militaire des talibans sur l’Afghanistan se poursuit. Après avoir conquis des districts ruraux et des postes de frontière clé, les troupes se sont emparé de plusieurs capitales régionales d’importance, et ont pris le contrôle des bâtiments clés de l’importante ville de Kunduz.

Certes, les observateurs internationaux s’attendaient à un réveil de la rébellion talibane en Afghanistan, suite au départ des troupes de la coalition internationale, annoncée en mai 2021, et qui sera effective le 31 août 2021.

Mais l’ampleur des succès militaires de talibans surprend toute la communauté internationale. Les talibans se sont d’abord emparés de districts ruraux et de postes frontières, sans rencontrer de résistance. Depuis début août 2021, ils concentrent leurs offensives sur des villes.

Les talibans s’emparent de plusieurs capitales régionales et villes-clés de l’Afghanistan, notamment Kunduz, au Nord du pays

Plusieurs capitales régionales sont ainsi tombées ces 6, 7 et 8 août 2021. Les talibans ont notamment pris le contrôle de Zaranj, dans le Sud-Ouest de l’Afghanistan, et de Sar-e-Pul et de Sheberghan, dans l’Ouest du pays. « Les talibans ont encerclé un bataillon de l’armée en périphérie de la ville. Toutes les autres parties de la ville sont sous le contrôle des talibans », a ainsi déclaré Mohammad Hussein Mujahidzada, un membre du conseil de la province de Sar-e-Pul.

Mais l’offensive la plus spectaculaire a eu lieu dans le Nord de l’Afghanistan. Les talibans ont pris le contrôle de la ville de Taloqan et, surtout, des principaux bâtiments de la cité de Kunduz, 270 000 habitants, à 300 kilomètres au nord de Kaboul, qu’ils encerclaient depuis plusieurs semaines. Malgré des frappes de l’aviation américaine, les troupes au sol se sont emparées des locaux du gouverneur et de la police, ainsi que de la principale prison de la ville. Les talibans vont ainsi pouvoir libérer plusieurs centaines de combattants emprisonnés, qui viendront grossir leurs troupes.

Les talibans attaquent également depuis plusieurs jours Kandahar (sud) et Herat (ouest), deuxième et troisième villes du pays. Le gouvernement afghan a annoncé qu’il comptait reprendre les villes prises rapidement. Mais des annonces de ce type ont eu lieu après chaque succès militaire des talibans depuis mai. Sans aucun effet sur le terrain.