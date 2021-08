Suite à des tirs de roquettes, Israël bombarde le Sud-Liban

Ce 4 août 2021, trois roquettes, tirés depuis le Sud du Liban, ont atteint le territoire israélien. Si l’attaque, n’a pas été revendiquée etn’a pas fait de victimes, elle a provoqué une réaction immédiate de Tel-Aviv. Ce jeudi 5 août 2021, Israël a répliqué en bombardant les sites supposés d’envoi de ces roquettes, dans le Sud du Liban. Les autorités libanaises ont dénombré un centaine de frappes aériennes.

En réaction à des tirs de roquettes sur son territoire, l’armée de l’ai d’Israël bombarde régulièrement des positions du Hamas dans la bande de Gaza ou la Syrie voisine. Mais les bombardements du Sud-Liban s’étaient interrompus depuis 2014.

Il ont repris au coeur de cet été 2021. Le 4 août 2021, trois roquettes sont tirées depuis le Sud du Liban. Deux atteignent le sol d’Israël, mais sans faire de victimes. Aucun groupe armé n’a revendiqué l’attaque.

L’artillerie d’Israël bombarde les sites de lancement des roquettes au Sud-Liban

Mais les autorités israéliennes semblent avoir identifié les positions d’où ont été tiré ces roquettes. Et, dans la nuit du 4 au 5 août 2021, des tirs d’artillerie israéliens ont frappé le Sud-Liban. Selon un communiqué de l’armée israélienne, ces tirs visaient « des sites de lancement et des infrastructures d’où des roquettes ont été tirées au Liban ».

La chaîne du Hebzbollah au Liban a affirmé que ce bombardement avait touché les environs de la ville de Mahmoudiyah, à proximité de la frontière avec Israël, là encore sans faire de victimes. L’armée libanaise a dénombré 92 frappes durant la nuit.

Benny Gantz, ministre de la défense d’Israël s’est montré très critique contre les autorités libanaises, qu’il juge en partie responsable. Pour rappel, voici plus d’un an que le Liban n’a plus de gouvernement. Il a également remis en question l’action de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), déployée dans le sud du Liban.