Le fonds de pension norvégien KLP se désengage de 16 entreprises présentes en Cisjordanie

Le 5 juillet 2021, le principal fonds de pension norvégien, Kommunal Landspensjonskasse, ou KLP, a annoncé qu’il allait se désengager de seize entreprises présentes dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, qui contribuent à la violation du droit humain dans la région. Le fonds entend ainsi peser sur les entreprises pour les convaincre d’avoir des politiques plus éthiques.

En janvier 2020, l’ONU a publié une liste de 112 entreprises ayant des activités dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, malgré leur illégalité. Parmi ces entreprises figurent seize multinationales financées par le principal fonds de pension de Norvège, KLP – qui gère 32 milliards de dollars d’actifs partout dans le monde.

KLP veut s’engager pour des investissements plus éthiques, et coupe les fonds des entreprises travaillant en Cisjordanie occupée

Ce fonds a récemment décidé de donner un aspect plus éthique à ses investissements, en se désengageant publiquement des entreprises qui violent les droits humains. Fin juin, KLP a ainsi mis fin à son financement d’un millions de dollars pour l’opérateur multi-ports indien Adani Ports, impliqué dans un projet de l’armée birmane, qui a aidé à la répression dans le sang de manifestations pro-démocratie.

Ce 5 juillet 2021, KLP a annoncé qu’il allait se désengager également de ces seize entreprises impliquées dans la pérennisation des colonies israéliennes de Cisjordanie, dont les français Alstom et Altice. « Les entreprises ont la responsabilité de respecter et protéger les droits humains dans tous les pays où elles opèrent, indépendamment du respect de ces droits par l’Etat lui-même. Nous avons des attentes et des principes clairs en tant qu’investisseurs responsables », a défendu Kiran Aziz, une analyste de KLP.