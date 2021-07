Israël et les Emirats Arabes Unis renforcent leur coopération

Enfin doté d’un gouvernement, Israël a décidé d’envoyer une de ses premières missions diplomatiques aux Emirats Arabes Unis. La normalisation des relations entre les deux pays, actée en septembre 2020 par les accords d’Abraham, est devenue une véritable alliance. De quoi changer durablement le paradigme diplomatique du Moyen-Orient ?

En Israël, le premier gouvernement post-Netanyahu ressemble à une alliance des contraires. Le premier ministre est Naftali Bennett, leader de Yamina, un parti d’extrême-droite. Un autre parti nationaliste, le Nouvel espoir de Gideon Sa’ar, fait également parti de la coalition. Mais les partis socialiste et travailliste sont aussi de retour au gouvernement après une longue traversée du désert. L’ensemble est soutenu par le centre, mené par le nouveau ministre des Affaires Etrangères, Yaïr Lapid, qui doit assurer une stabilité à ce gouvernement.

La visite de Yaïr Lapid scelle, symboliquement et économiquement, la nouvelle alliance entre Israël et les Emirats Arabes Unis

Yaïr Lapid, partisan d’une politique d’ouverture d’Israël, notamment vis-à-vis des ses voisins, effectuait justement, ce 1er juin 2021, sa première visite diplomatique aux Emirats Arabes Unis. En septembre 2020, Israël et les Emirats ont signé les accords d’Abraham, renouant un lien diplomatique fort entre les deux pays. Depuis, les deux pays n’ont cessé de se rapprocher, encouragés par leur allié commun, les Etats-Unis.

La visite de Yaïr Lapid permet tout à la fois de sceller cette alliance, et de la nourrir par des échanges économiques. Le ministre des Affaires Etrangères a ainsi inauguré l’ambassade d’Israël à Abou Dhabi et le consulat d’Israël à Dubaï. Puis a discuté pendant trois heures avec son homologue, Sheikh Abdallah ben Zayed Al-Nahyane. Les deux hommes en ont profité pour signer un accord de coopération économique et commerciale. Il vient après de nombreux autres accords de ce type signé depuis septembre 2020. Cette collaboration permet ainsi aux Emirats de s’ouvrir au marché occidental, et à Israël aux marchés asiatiques.

Au-delà de brouilles sur des questions pétrolières, les deux pays ont même signé un accord de collaboration militaire. « Nous n’irons nulle part ailleurs. Le Moyen-Orient est notre maison. Nous sommes ici pour rester et nous appelons tous les pays de la région à le reconnaître et à venir parler avec nous », a affirmé, dans un mélange de fermeté et d’ouverture, le chef de la diplomatie israélienne.