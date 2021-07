La Chine accepte de restructurer une nouvelle fois la dette du Congo

Fin juin 2021, les présidents du Congo Denis Sassou Nguesso et de la Chine Xi Jinping sont parvenus à un accord pour une nouvelle restructuration de la dette congolaise. La pandémie du Covid-19 et la baisse des cours du pétrole ont plongé le Congo dans une crise économique et sanitaire de grande ampleur.

Une bouffée d’oxygène. Le Congo a obtenu de la Chine qu’elle restructure une nouvelle fois sa dette. Le pays espère ainsi pouvoir obtenir un soutien du Fond Monétaire International (FMI), pour l’aider à faire face à la double crise sanitaire et économique née de la pandémie de Covid-19 et de la baisse des cours du pétrole en 2020.

Congo : restructurer la dette avec la Chine, une nécessité pour obtenir le soutien du FMI

« La question de la dette a été évoquée par les deux présidents et le président Sassou Nguesso a posé le problème à son pair (…) en lui faisant une proposition d’une deuxième restructuration », a déclaré Rigobert Roger Andely, ministre congolais des finances. Xi Jinping aurait approuvé la demande.

« Cette restructuration, c’est pour permettre au pays d’avoir un peu plus de ressources pour faire face à ses propres besoins internes et de lever cet obstacle aux bonnes relations avec le FMI », complète M. Andely. En 2019, déjà, la Chine avait déjà accepté de restructurer la dette de 1 300 milliards de francs CFA (2 milliards d’euros) du Congo. Ce geste avait permis au Congo de finaliser un programme axé sur la facilité élargie de crédit avec le FMI.

Aujourd’hui, la dette congolaise atteint les 110% du PIB du pays. Un montant jugé “insoutenable” par le FMI, qui limite à 70% du PIB la dette des pays d’Afrique de l’Ouest, et qui a cessé de soutenir le Congo. Le pays espère pouvoir reprendre de nécessaires investissements pour faire face à la crise actuelle.