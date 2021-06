En ouverture du Sommet européen, qui se tient actuellement à Bruxelles, plusieurs dirigeants ont violemment critiqué le premier ministre hongrois Viktor Orbán pour une loi qu’il vient de faire passer, et qui interdit toute référence à l’homosexualité et à la transidentité auprès des mineurs.

Le sujet n’était pourtant pas à l’ordre du jour, ce 24 juin 2021, pour l’ouverture du Sommet européen. Mais le premier ministre de la Hongrie, Viktor Orbán, s’est tout de même retrouvé sous le feu des critiques. En cause : une nouvelle loi discriminatoire, cette fois sur l’homosexualité. Elle interdit en effet toute référence à l’homosexualité et à la transidentité dans des cours, discours, programmes, oeuvres s’adressant à des mineurs.

Dix-sept dirigeants d’Etats de l’Union Européenne ont donc co-signé une lettre ouverte dénonçant une « menaces contre les droits fondamentaux et en particulier le principe de non-discrimination en raison de l’orientation sexuelle ». « La loi telle qu’elle est mise sur la table ne me paraît pas conforme aux valeurs » de l’Union européenne, a complété le président français Emmanuel Macron.

Quand Viktor Orbán joue au défenseur de la liberté et de l’homosexualité…

Le premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, homosexuel déclaré, s’est insurgé, à juste titre : « mélanger pédophilie, pornographie et homosexualité est inacceptable ». Mais le plus offensif fut Mark Rutte, premier ministre néerlandais. Pour lui, si les Hongrois ne retirent pas cette loi, « ils n’ont plus leur place ici », dans l’Union Européenne !

Viktor Orbán, de son coté, est resté sur la même attitude à chaque fois que l’Union Européenne lui reproche de fouler aux pieds les droits de l’homme. Il a affirmé que la loi ne serait pas modifiée. Et, surtout, il a osé se faire passer pour un défenseur de la cause homosexuelle ! « J’ai été un combattant de la liberté sous le régime communiste, l’homosexualité était punie et je me suis battu pour leur liberté et leurs droits », a affirmé le chef de l’Etat hongrois. Alors même que l’homosexualité a été légalisée en Hongrie dès 1961…