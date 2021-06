Joe Biden créé un nouveau jour férié pour commémorer l’émancipation des derniers esclaves

Déjà célébré un peu partout aux Etats-Unis par la société civile, et férié dans de nombreux Etats américains, le « Juneteenth » est devenu, par la volonté de Joe Biden, un nouveau jour férié fédéral. Il commémore l’émancipation des derniers esclaves des Etats-Unis, au Texas, le 19 juin 1865. La symbolique de ce jour avait encore pris du poids suite au mouvement BlackLifeMatters et plus encore après la mort de Georges Floyd.

Le « Juneteenth » commémore une date-clé de l’histoire des Etats-Unis. Le 19 juin 1865, l’armée fédérée, victorieuse de la Guerre de Sécession, annonçait aux derniers esclaves de la ville texane de Galveston qu’ils étaient libres. Cette ultime émancipation, plus de deux ans après la Proclamation d’émancipation signée par le président Abraham Lincoln, le 1er janvier 1863, précédait de quelques mois l’abolition de l’esclavage, en décembre 1865, avec l’adoption du treizième amendement de la Constitution américaine.

Joe Biden veut oeuvrer à « tenir la promesse de l’égalité raciale »

Ce jour était déjà férié dans la plupart des Etats américains, et l’occasion de défilés, de concerts ou de fêtes de quartier. La mort de Georges Floyd et le mouvement BlackLifeMatters lui avaient donné une vigueur supplémentaire. Ce 17 juin 2021, le président des Etats-Unis Joe Biden a fait du « Juneteenth » le onzième jour férié fédéral. Dans les faits, cela signifie qu’il sera chômé par les fonctionnaires fédéraux non-indispensables. Mais symboliquement, il marque la volonté du président de lutter contre le racisme endémique de son pays.

« Tous les Américains peuvent sentir le pouvoir de cette journée et apprendre de notre Histoire, célébrer les progrès accomplis et voir la distance parcourue », a ainsi déclaré Joe Biden. Mais il a immédiatement ajouté que l’émancipation des esclaves était « seulement le début » des efforts pour « tenir la promesse de l’égalité raciale ».