L’OMS définit des noms usuels pour les variants du Covid-19, pour éviter toute stigmatisation

Consciente que les noms officiels des différents variants du Covid-19 sont bien trop complexes à retenir, mais soucieuse d’éviter que le grand public n’utilise des noms liés à une origine géographiques, qui présentent des risques réels de stigmatisation, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a décidé d’identifier ces variants par des lettres grecques.

L’OMS est déterminée à éviter que la crise du coronavirus ne stigmatise des pays ou région du monde. Ce 1er juin 2021, l’organisation a donc décidé de changer sa façon de nommer les différents variants du Covid-19. Jusqu’ici, l’OMS utilisait uniquement les noms techniques de ces variants. B.1.617, B.1.1.7, B.1.351… Des noms certes précis, mais impossibles à retenir pour les médias et le grand public. D’où un usage très rependus des désignations via les régions du monde où le variant est apparu en premier : variant “britannique”, “brésilien”, “sud-africain”, “indien”… Même les pouvoirs publics utilisent ces dénominations, par exemple dans l’appli TousAntiCovid.

L’OMS veut éviter les appellations de variants « stigmatisantes et discriminatoires »

L’OMS a donc décidé d’attribuer une lettre grecque à chacun de ces variants. L’idée est de proposer des noms « faciles à prononcer et à retenir », en évitant des appellations « stigmatisantes et discriminatoires ».

Ainsi, le variant B.1.1.7 (“britannique”) s’appellera désormais Alpha. Le B.1.351 (“sud-africain”) devient Beta, et le P. 1 (“brésilien”) Gamma. Les deux sous-lignées du variants B.1.617, qui a déferlé en Inde et frappe désormais toute l’Asie, auront chacune leur lettre grecque : Delta pour le variant B.1.617.2, Kappa pour le B.1.617.1. Les noms “scientifiques” seront toujours utilisés par les médecins et chercheurs, car ils contiennent des informations pertinentes, mais plus dans la communication à destination du grand public.