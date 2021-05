Israël : fin de partie pour Benyamin Netanyahu ?

Ce mardi 4 mai 2021 à minuit, le délai accordé à Benyamin Netanyahu pour former un gouvernement va expirer. Certes, son parti, le Likoud, est arrivé en tête des dernières législatives. Mais il n’est pas parvenu à nouer assez d’alliances pour mettre en place un coalition viable. Benyamin Netanyahu devrait donc devenir, pour la premières fois, chef de l’opposition en Israël. Reste à savoir si l’alternance permettra de débloquer la situation politique du pays…

Voici plusieurs années que l’assemblée nationale d’Israël, la Knesset, peine à créer des majorités stables. L’éclatement entre de très nombreux partis impose en effet la création de coalitions souvent fragiles, parfois entre des partis aux programmes radicalement opposés. Au milieu de cette complexité, Benyamin Netanyahu, le leader du Likoud, principal parti de droite d’Israël, est parvenu à se maintenir depuis 12 ans au poste de premier ministre. Mais sans pouvoir, depuis de longs mois, engager la moindre réforme, faute d’une majorité solide.

Qui plus est, Benyamin Netanyahu a fini par perdre la confiance de la plupart des leaders des autres partis. Son sens tout relatif du respect de la parole donnée et ses ennuis judiciaires (il est actuellement en plein procès pour trois affaires de corruption) ont sans doute fini par avoir raison de son historique longévité au poste de premier ministre.

Une impossible coalition

Certes, le Likoud a, assez nettement, remporté les dernières élections législatives. Avec 30 députés sur 120, le parti domine l’assemblée. Mais le parti arrivé second de ces élections, Yesh Atid, avec ses 17 députés, refuse toute coalition avec Benyamin Netanyahu. Derrière, pas moins de dix partis comptent entre 6 et 9 députés. L’actuel premier ministre devait donc en convaincre entre 4 et 5 pour former une coalition. Il avait jusqu’à ce 4 mai 2021 à minuit pour le faire. Il a tout tenté, même de proposer de faire cohabiter un parti arabe avec un parti d’extrême droite. Mais il a fini par échouer.

Selon toute vraisemblance, Benyamin Netanyahu devrait donc devenir, ce 5 mai au matin, chef de l’opposition. Une coalition regroupant des partis de gauche, du centre et de droite devraient prendre le pouvoir. Mais leur seul point commun politique est leur opposition à l’actuel premier ministre. L’immobilisme législatif qui avait court ces dernières années risque donc de perdurer. Qui plus est, Benyamin Netanyahu devrait tout faire pour fragiliser cette coalition. Et de se rêver en sauveur une fois que ce gouvernement, forcément fragile, sera tombé…