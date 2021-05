L’aide internationale au soutien de l’Inde, terrassée par le Covid-19

La semaine dernière, les premiers envois d’aide internationale sont arrivés en Inde. Le pays fait face à une recrudescence du Covid-19 aussi spectaculaire que meurtrière. Les services de santé sont débordés, les morts se comptent par milliers. Le gouvernement fait face à un feu nourri de critiques.

L’Inde est en train de payer un lourd tribu au Covid-19. Face au reflux de l’épidémie, début 2021, le gouvernement avait pris la décision d’autoriser à nouveau les grands rassemblements populaires et religieux. Confiant sur sa situation sanitaire, le pays, géant pharmaceutique mondial, a exporté près de 66 millions de doses de vaccin.

Mais la deuxième vague du Covid-19 a frappé l’Inde de plein fouet, mettant à genoux un système de santé fragile. De nombreux malades meurent dans la rue, devant des hôpitaux surchargés. Sur la seule journée du 28 avril, le pays a enregistré 379 257 nouveaux cas et 3 645 décès.

L’Inde fait même face à une épidémie de vaccins, faute de certains composants. « Cet échec est le fruit d’une absence totale d’anticipation et d’une série de mauvaises décisions politiques », pointe T. Sundararaman, coordinateur du People’s Health Movement.

La communauté internationale se mobilise pour faire face à l’urgence Covid-19 en Inde

Face à l’urgence, la communauté internationale s’est mobilisée pour fournir un soutien immédiat. Le Royaume-Uni a fait parvenir le 27 avril des concentrateurs d’oxygène et des respirateurs, à bord d’un avion de la Lufthansa. La France a envoyé huit unités de production d’oxygène le 1er mai : « Chaque unité permet d’alimenter un site hospitalier de 250 lits par un approvisionnement en continu », précise le communiqué de l’ambassade de France à New Delhi. Des containers d’oxygène sont en route par voie maritime.

L’Union européenne, les Etats-Unis, l’Allemagne et la Russie se sont également engagés à venir en aide à l’Inde. Les Etats-Unis ont notamment promis d’envoyer des composants pour relancer la production de vaccins par Serum Institute of India. En tout, le Covid-19 a déjà tué plus de 200 000 personnes en Inde.