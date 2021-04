Kosovo : Vjosa Osmani, une juriste féministe, élue présidente

Ce 4 avril 2021, la très populaire Vjosa Osmani a été élue présidente du Kosovo. Cette professeure de droit, aux opinions féministes assumées, issue de la Ligue démocratique du Kosovo (LDK, centre droit), a obtenu le soutien du mouvement réformiste de gauche Vetëvendosje (VV), du nouveau premier ministre Albin Kurti.

Le vent du changement continue de souffler sur le Kosovo. Quelques semaines après l’écrasante victoire du mouvement réformiste Vetëvendosje (VV), anti-serbe et anti-corruption, aux législatives, portant Albin Kurti au poste de premier ministre, le Parlement a élu comme présidente du Kosovo Vjosa Osmani.

La juriste de 38 ans, aussi populaire que farouchement féministe, est membre de la Ligue démocratique du Kosovo (LDK, centre droit). Elle a pu compter sur le soutien du VV pour être élue, par une majorité simple de 71 voix sur 120 députés au troisième tour. Le scrutin est resté incertain du fait du boycott des membres des anciennes milices victorieuses de la guerre d’indépendance contre la Serbie, et des partis de la minorité serbe.

« Les femmes ont le droit d’être là où elles le veulent »

« Les femmes ont le droit d’être là où elles le veulent. N’arrêtez pas, n’arrêtez pas d’aller de l’avant. Tous vos rêves peuvent devenir réalité », a lancé Vjosa Osmani après son élection. Le gouvernement d’Albin Kurti compte six femmes sur quinze membres, un record pour le Kosovo.

Face à une crise économique d’une profonde violence, où le chômage des jeunes atteint 50%, Albin Kurti et Vjosa Osmani ont promis la « justice et des emplois ». Union Européenne et Etats-Unis militent pour que le Kosovo reprenne le dialogue diplomatique avec la Serbie, qui n’a toujours pas reconnu la légitimité de son ex-province.