Les Etats-Unis vers un retour dans l’accord sur le nucléaire iranien ?

Ce vendredi 2 avril 2021, les Etats-Unis ont ouvert la porte à un retour dans l’accord sur le nucléaire iranien, qu’ils avaient quitté en 2018. Dès ce 6 avril, des discussions auront lieu en Autriche avec les Européens, les Russes et les Chinois pour discuter d’un « retour mutuel » dans l’accord de Washington et Téhéran.

L’accord sur le développement de l’énergie nucléaire en Iran, signé à Vienne en 2015 et grandement fragilisé par la sortie tonitruante des Etats-Unis de Donald Trump en 2018 (qui s’était accompagnée d’un retour des sanctions américaines contre Téhéran), va-t-il renaître ?

Ce 2 avril 2021, les représentants de la Chine, de la Russie, de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de l’Iran se sont rencontrés par visio-conférence pour discuter d’un possible retour des Etats-Unis du nouveau président Joe Biden dans l’accord. Ils ont proposé à Washington de les retrouver, ce mardi 6 avril 2021, en Autriche, pour prolonger ces discussions. Les Etats-Unis ont accepté.

Des pourparlers pour réintégrer les Etats-Unis à l’accord sur le nucléaire iranien

« Ces pourparlers seront structurés autour de groupes de travail formés par l’Union européenne avec les participants encore membres » de l’accord, « y compris l’Iran », a précisé le Département d’Etat américain. « Les principaux sujets qui seront évoqués sont les mesures nucléaires que l’Iran doit prendre pour respecter à nouveau pleinement les termes » de l’accord de 2015, « et les mesures de levée des sanctions que les Etats-Unis doivent prendre pour les respecter à nouveau aussi », a précisé le Département d’Etat.

« Les participants vont discuter de la perspective d’un possible retour des Etats-Unis dans l’accord et de la manière de garantir la mise en oeuvre entière et efficace des engagements pris par toutes les parties », a précisé l’Union européenne dans son communiqué.