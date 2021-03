Vaccins : Emmanuel Macron reconnait que l’Union Européenne a manqué d’ambition

Interrogé par une chaîne de télévision grecque, dans le cadre de la célébration du bicentenaire de l’indépendance de la Grèce, le président français Emmanuel Macron est revenu sur le retard accusé par l’Union Européenne dans sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Il reconnaît notamment que l’Europe a “manqué d’ambition”, en n’imaginant pas, à l’inverse des Etats-Unis, que les vaccins seraient disponibles aussi vite.

En matière de gestion de la crise sanitaire, le président de le République Française, Emmanuel Macron, n’aime pas admettre une défaillance. Mais sur la question de la vaccination contre le coronavirus, il a reconnu, dans un entretien à un chaîne de télévision grecque ce 24 mars 2021, que l’Union Européenne s’était trompé de stratégie, en n’imaginant pas que la conception des vaccins “irait aussi vite”.

« Les Américains ont eu un mérite dès l’été 2020, ils ont dit : on met le paquet et on y va. Et donc ils ont plus (de vaccins). Ils ont eu plus d’ambition que nous », admet le président français.

Pour Emmanuel Macron, l’Union Européenne “a eu tort de manquer d’ambition” sur les vaccins

« Je pense que ça doit être une leçon pour nous-mêmes. On a eu tort de manquer d’ambition, j’allais dire de folie, de dire « c’est possible et on y va ». On est trop rationnel, peut-être », précise Emmanuel Macron.

Le président retrouve toutefois très vite son ton combatif habituel. Il précise ainsi que l’Union Européenne « a commandé 2,5 milliards de doses, donc largement de quoi faire pour nous, pour la solidarité, pour prévoir la suite ». Il affirme que l’Union sera l’espace produisant le plus de vaccins durant la seconde moitié de 2021. « On est un peu un diesel. On ne peut plus trop parler dans les temps qui courent de ces moteurs, mais ça démarre lentement et ça va loin », conclue de manière imagée le président.