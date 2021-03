Les Etats-Unis se rapprochent de l’Inde sur les questions de défense

Pour contrebalancer l’influence grandissante de la Chine dans la zone Asir-Pacifique, les Etats-Unis veulent faire de l’Inde un partenaire de défense de premier plan. Pour renforcer ce lien, Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, s’est rendu ce samedi 20 mars 2021 à New Dehli. Il y a rencontré son homologue indien : les deux hommes ont publiquement déclaré leur foi dans le partenariat militaire entre les deux pays.

Face à la place grandissante de la diplomatie chinoise dans la sphère Inde-Pacifique, les Etats-Unis du nouveau président Joe Biden, toujours à couteaux tirés avec l’exécutif chinois, entendent renforcer leur coopération militaire avec l’Inde.

La coopération militaire entre l’Inde et les Etats-Unis sera « l’un des partenariats clés du XXIe siècle »

« L’Inde est un partenaire de plus en plus important dans une dynamique internationale en mutation rapide », a ainsi déclaré, ce 20 mars 2021 à New Delhi, Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, une semaine après la première réunion du Quad, une alliance militaire entre l’Inde, le Japon, l’Australie et les Etats-Unis.

Ainsi, après avoir visité le Japon et la Corée du Sud, les deux alliés-clés des Etats-Unis en Asie, Lloyd Austin, a fait le choix stratégique de se rendre en Inde, qui n’est pas un allié de Washington, et qui se fournit d’ailleurs principalement en armement auprès de la Russie. Le ministre de la Défense indien Rajnath Singh a déclaré, à l’issue de son entretien avec Lloyd Austin, que la coopération militaire entre les deux pays serait « l’un des partenariats clés du XXIe siècle ».

Cette annonce fait suite à plusieurs signes de rapprochement entre les deux pays sur le front de la défense. En 2019, Washington a vendu 19 milliards d’armes à Dehli, contre seulement 1 milliard en 2018. Fin 2020, l’Inde et les Etats-Unis avaient signé un accord sur le partage de renseignements.