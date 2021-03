L’eau, un trésor dont la valeur est mésestimée selon l’UNESCO

Ce lundi 22 mars 2021, pour la Journée Mondiale de l’Eau, l’UNESCo a publié son rapport annuel sur l’or bleu. Le texte est très critique sur les politiques des Etats, qui mésestiment tous la valeur de l’eau. Inégalité des accès, utilisation inefficace et non durable, dégradation des approvisionnements… Le tableau est plus que sombre.

Les guerres de l’eau, qu’annoncent certains écologistes et collapsologistes, seront-elles l’un des fléaux du XXIème siécle ? Si les Etats du monde entier continuent d’y prêter aussi peu d’attention, cela pourrait bien arriver… Ce 22 mars 2021, l’UNESCO a en effet publié son rapport annuel sur la gestion de l’eau dans le monde.

En cette Journée Mondiale de l’Eau, le constat est plus qu’accablant : « L’importance de cette ressource vitale ne transparaît pas de façon appropriée dans l’attention politique et les investissements financiers propres à de nombreuses régions du monde », pointent les auteurs. L’eau est en effet utilisée de manière inefficace et non durable, ce qui accroit sa rareté. Les inégalités dans l’accès à l’eau sont toujours aussi saillantes, avec des approvisionnements qui se dégradent.

114 milliards de dollars par an pour rendre l’eau accessible à tous d’ici 2030, selon l’UNESCO

Les auteurs rappellent aussi que rendre l’eau accessible, en quantité et en qualité, aux populations des 140 pays de la planète à revenu faible et intermédiaire, « coûtera environ 1.700 milliards de dollars, soit 114 milliards de dollars par an », d’ici 2030. Il s’agit pourtant d’un des Objectif de Développement Durable fixés par les Nations Unies. Cet objectif risque fortement, dans l’état actuel des politiques mondiales, de ne pas être atteint.

Le rapport critique également la valeur accordée à l’eau dans l’agriculture. « Les estimations de la valeur de l’eau dans le cadre de la production alimentaire se basent essentiellement sur l’utilisation de l’eau quand elle apporte directement des bénéfices économiques. En revanche, bien que la sécurité alimentaire que procure l’eau présente une valeur élevée, elle est rarement mesurée » précise le rapport de l’UNESCO.