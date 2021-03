Bolivie : sévères revers pour le MAS d’Evo Morales aux élections locales

Moins de cinq mois après avoir remporté l’élection présidentielle en Bolivie, le Mouvement vers le socialisme (MAS) de l’ancien président Evo Morales a subi de lourds revers durant les élections locales de ce 7 mars 2021. Le parti a notamment perdu les quatre principales villes du pays.

La présidentielle d’octobre 2020 était-elle une victoire en trompe-l’oeil ? Le MAS est au pouvoir en Bolivie depuis 2006, et la première élection d’Evo Morales à la présidence. Accusé de fraude et contraint à la démission et à l’exil en 2019, Evo Morales ne s’était pas présenté à l’élection présidentielle de 2020. Mais son héritier désigné, Luis Arce, avait remporté le scrutin avec 55% des suffrages.

Pour autant, la lune de miel semble terminée entre Luis Arce et les Boliviens. Ce dimanche 7 mars 2021, 7,1 millions de citoyens (le vote est obligatoire en Bolivie) étaient appelé aux urnes pour élire neuf gouverneurs, 336 maires, les assemblées régionales et les conseils municipaux.

En Bolivie, le MAS perd les quatre plus grandes villes du pays, dont la capitale La Paz

Et les premiers résultats définitifs tournent clairement en la défaveur du MAS. La plupart des élections de gouverneurs nécessiteront certes un second tour. Mais toutes les élections municipales avaient lieu en un seul tour. Et l’opposition de centre et de droite a conquis les quatre plus grande ville du pays. La capitale La Paz, El Alto, à Cochabamba, le fief historique d’Evo Morales, Santa Cruz : toutes ont basculé. Le MAS n’a remporté qu’une élection municipale d’importance, à Sucre (sud-est). Un simple rappel à l’ordre ou le signe d’un changement profond ?