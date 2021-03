OMC : Ngozi Okonjo-Iweala, la présidente de la rupture

Le 15 février 2021, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a désigné sa nouvelle directrice générale, pour quatre ans : il s’agit de Ngozi Okonjo-Iweala, ex-ministre des finances du Nigéria et ex-numéro deux de la Banque Mondiale. C’est la première fois qu’une femme accède à la tête de l’OMC et la première fois qu’une personnalité africaine va diriger une organisation internationale. Son mandat qui s’ouvre sera crucial pour l’OMC.

Après le temps des blocages, celui des avancées et de la rupture ? Totalement paralysée par le refus de l’administration Trump de nommer de nouveaux juges, empêchant ainsi son tribunal d’agir, l’OMC avait perdu toute influence. Le départ précipité de son ancien directeur général, Roberto Azévêdo, fin 2020, a ajouté à la confusion.

Mais, mi-février 2021, un changement d’ère s’est ouvert pour l’organisation. L’élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis a redonné des couleurs au multilatéralisme, et devrait permettre de débloquer rapidement le tribunal de l’OMC. Surtout, les 164 pays membres ont désigné, par consensus, une nouvelle directrice générale : Ngozi Okonjo-Iweala. L’ancienne ministre des Finances du Nigéria, passée à deux doigts de diriger la Banque Mondiale en 2012, détonne dans un univers dominé par les hommes blancs en costume.

Ngozi Okonjo-Iweala veut « rendre l’OMC plus forte, plus agile et mieux adaptée aux réalités d’aujourd’hui »

Elle est ainsi devenue, ce 1er mars 2021 et pour un mandat de quatre ans, la première femme à diriger l’OMC, et la première personnalité africaine à la tête d’une organisation internationale. « Une OMC forte est essentielle si nous voulons nous remettre pleinement et rapidement des ravages causés par la pandémie de Covid-19. […] Notre organisation est confrontée à de nombreux défis mais en travaillant ensemble, nous pouvons collectivement rendre l’OMC plus forte, plus agile et mieux adaptée aux réalités d’aujourd’hui », a ainsi déclaré Ngozi Okonjo-Iweala.

Sa nomination a été unanimement saluée. «Ayant soutenu la candidature de Mme Okonjo-Iweala depuis le début, l’UE se réjouit à présent de travailler en étroite collaboration avec elle pour conduire la réforme indispensable de l’institution. L’OMC doit être remaniée avec des règles à jour adaptées au monde d’aujourd’hui, axées sur les transformations durables et numériques de l’économie mondiale», a précisé Valdis Dombrovskis, le commissaire européen au commerce.

« Je connais Ngozi depuis de nombreuses années. Sa forte volonté et sa détermination la pousseront à promouvoir sans relâche le libre-échange au profit des peuples du monde entier » a tweeté de son coté l’actuelle présidente de la BCE, Christine Lagarde