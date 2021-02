Harcèlement sexuel : vers une industrie musicale “de plus en plus safe pour les femmes” ?

Lauréate, ce 12 février 2021, de la Victoire de la Musique de l’interprète féminine de l’année, la chanteuse Pomme a fait le voeu que l’industrie musicale devienne “de plus en plus safe pour les femmes”. Cette déclaration de Pomme fait suite à une lettre ouverte, publiée la veille, où elle raconte le harcèlement moral et sexuel dont elle fut victime au début de sa carrière, prolongeant le mouvement #MusicToo de la fin de l’été 2020.

En France, à la fin de l’été 2020, sur les réseaux sociaux, le mouvement #MusicToo et #BalanceTaMajor a pris le relai de #MeToo et de #BalanceTonPorc, mais adaptés au monde de la musique. Dressant le constat implacable d’un harcèlement sexuel généralisé contre des femmes dans l’industrie musicale, le mouvement avait mis en cause plusieurs artistes, accusés d’agression, comme Roméo Elvis ou Moha La Squale.

Comme un écho à ce phénomène, et en prolongement des mouvements #MeTooGay et #MeTooInceste de ces dernières semaines, la chanteuse Pomme a publié, à la veille des Victoires de la Musique 2021, une lettre ouverte dans Mediapart où elle raconte les abus dont elle a été victime, à ses débuts. Elle détaille notamment la façon dont elle a été “sexualisée” et “rabaissée”, par un “adulte de 30 ans”, alors qu’elle en avait 16. “De mes 15 à mes 17 ans, j’ai été manipulée, harcelée moralement et sexuellement, sans en avoir conscience à cette époque évidemment. J’ai été l’objet de quelqu’un, façonnée selon ses fantasmes et déviances psychologiques”, écrit la chanteuse.

Un grand nombre d’hommes évoluent dans l’industrie musicale “en étant des harceleurs, des agresseurs, des violeurs”

“Cet été, @MusicToo a recueilli plus de 300 témoignages de harcèlement, agressions et viols, réalisés dans 98% des cas par des hommes sur des femmes. Il y a donc un grand nombre d’hommes qui évoluent dans cette industrie en étant des harceleurs, des agresseurs, des violeurs. Un nombre que personne ne peut imaginer. Prenez conscience d’une chose: vous les voyez à la télé, vous les entendez à la radio, vous les applaudissez en concert (avant la pandémie). Vous les acclamez”, poursuit-elle, en prenant de la hauteur sur une situation systémique qu’il faudrait réformer.

Le 12 février 2021, Pomme a remporté la Victoire de la Musique de l’Artiste Féminine de l’année. Elle a profité de son discours pour faire le voeu que l’industrie musicale devienne “de plus en plus safe pour les femmes”.