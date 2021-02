Le Royaume-Uni veut adhérer à l’accord de libre-échange transpacifique

Un an après avoir officiellement quitté l’Union Européenne, le Royaume-Uni est en quête de nouveaux partenaires économiques. Après avoir signé un accord de libre-échange avec le Japon et Singapour, le pays va entamer cette année des négociations pour rejoindre le CPTPP, l’accord de libre-échange transpacifique, qui regroupe 11 pays, dont le Canada, l’Australie, le Mexique ou le Japon.

Le 30 janvier 2020, le Royaume-Uni a cessé d’être membre de l’Union Européenne. Ce 1er janvier 2021, il a officiellement quitté le marché commun européen. En quête de nouvelles alliances économiques, le pays s’est tourné vers l’Asie et a signé, fin 2020, deux accords de libre-échange, l’un avec le Japon, l’autre avec Singapour.

Mais le gouvernement britannique veut aller plus loin. Le Royaume-Uni ambitionne de devenir le douzième membre de l’accord de libre-échange transpacifique (le CPTPP, pour Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, en anglais). Pour l’heure, cet accord regroupe onze pays, dont, justement, le Japon et Singapour, mais également des membres du Commonwealth historiquement proches du Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Brunei et la Malaisie, ainsi que le Mexique, le Chili, le Pérou et le Vietnam.

L’accord de libre-échange transpacifique apporterait « d’énormes avantages économiques au peuple du Royaume-Uni»

« Nous forgeons de nouveaux partenariats qui apporteront d’énormes avantages économiques au peuple du Royaume-Uni. Postuler pour devenir le premier nouveau pays à rejoindre le CPTPP prouve notre ambition de faire des affaires dans les meilleures conditions avec nos amis et partenaires partout dans le monde et d’être un fervent champion du libre-échange mondial », a ainsi déclaré le premier ministre britannique Boris Johnson.

« Cela signifiera des droits de douane plus bas pour les constructeurs automobiles et les producteurs de whisky et un meilleur accès pour nos excellents fournisseurs de services, créant des emplois de qualité et une plus grande prospérité pour les gens d’ici », a affirmé, enthousiaste, la ministre au commerce international britannique, Liz Truss. Les négociations pour l’adhésion du Royaume-Uni au CPTPP se poursuivront tout au long de l’année 2021.