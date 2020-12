Sexisme : Pinterest paie 20 millions de dollars pour éteindre une plainte

Via un message commun, Pinterest et son ex-directrice des opérations, Françoise Brougher, ont annoncé être parvenu à un accord, pour mettre fin aux accusations de sexisme de cette dernière. Elle avait souligné, après son licenciement, « la discrimination rampante », « un environnement de travail hostile » et « une misogynie généralisée » chez Pinterest. La plateforme a accepté de lui verser 20 millions de dollars pour mettre un terme à la plainte.

Pinterest vient de s’éviter un procès qui risquait de révéler au grand jour des pratiques peu recommandables en son sein, notamment sa culture du sexisme et du harcèlement. En avril 2020, la direction de Pinterest licencie sa directrice des opération, Françoise Brougher.

En août 2020, cette dernière porte plainte contre la plateforme. Elle reproche alors à la direction de Pinterest de l’avoir payée moins bien que ses collègues masculins à responsabilité équivalente et de l’avoir écartée de décisions importantes pourtant dans son domaine de compétence. Elle dénonce aussi, plus généralement, « la discrimination rampante », « un environnement de travail hostile » et « une misogynie généralisée » chez Pinterest.

« Les dirigeantes de Pinterest, même au plus haut niveau, sont marginalisées, exclues et réduites au silence »

« Bien que 70 % des utilisateurs de Pinterest soient des femmes, l’entreprise est dirigée par des hommes avec peu de participation des femmes dirigeantes. Les dirigeantes de Pinterest, même au plus haut niveau, sont marginalisées, exclues et réduites au silence », continuait Françoise Brougher.

Mais Pinterest est parvenu à un accord financier avec Françoise Brougher, et s’évitera donc un étalage au grand jour de sa politique managériale. Selon un communiqué publié le 14 décembre, la plateforme a accepté de lui verser 20 millions de dollars (16,4 millions d’euros) et de payer 2,5 millions de dollars (2 millions d’euros) à des associations défendant les femmes et les minorités dans les entreprises de la tech.

« Pinterest reconnaît l’importance de favoriser un environnement de travail qui soit diversifié, équitable et inclusif, et va continuer à améliorer sa culture », détaille le communiqué, tout en précisant que Pinterest, grâce à cet accord, ne reconnaît pas officiellement sa responsabilité dans les reproches qui lui sont adressés. Une façon de s’assurer une forme de virginité, qui ne trompera toutefois personne… Reste à espérer que cette alerte permettra tout de même de faire changer les pratiques au sein de Pinterest.