Brexit : le Royaume-Uni retire ses propositions sur l’Irlande du Nord

Ce mardi 8 décembre 2020, le gouvernement britannique et la Commission Européenne ont annoncé s’être entendus sur la question de l’Irlande du Nord : le Royaume-Uni a accepté de retirer toutes ses propositions contraires à l’accord passé avec l’Union Européenne. Une concession cruciale, mais insuffisante pour garantir la signature et la validation d’un accord commercial pour le 1er janvier 2021.

Un point de discorde crucial vient d’être résolu entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne : le gouvernement britannique a accepté de retirer, ce mardi 8 décembre 2020, les propositions de son projet de loi sur le marché intérieur concernant l’Irlande du Nord. Cette loi revenait, en violation du droit international, sur certains principes du traité signé avec l’Union Européenne, et aurait pu conduire au retour d’une frontière entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord.

Le Royaume-Uni s’éloigne commercialement d’un accord avec l’Union Européenne, et se rapproche du Pacifique

Pour autant, le règlement de cette problématique ne garantie en rien qu’un accord commercial sera trouvé et validé avant le 1er janvier 2021. Des questions aussi sensibles que les zones de pêche, la garantie d’une concurrence loyale et les moyens de résoudre les différends à venir ne sont toujours pas réglées. En cas de “no deal” au 1er janvier, les règles de l’Organisation mondiale du commerce s’appliqueraient entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni, imposant de fait droits de douane et quotas, avec un impact désastreux sur les économies, des deux cotés de la Manche.

Dans le même temps, ce jeudi 10 décembre 2020, le Royaume-Uni a signé un accord de libre-échange avec Singapour, sur un volume de 22 milliards de dollars (18,2 milliards d’euros) par an, qui pourrait être un prélude à une adhésion du Royaume-Uni à l’accord de libre-échange transpacifique dont Singapour est membre.