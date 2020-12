Culture : l’Union Europe se mobilise face à un secteur sinistré

2020 restera comme une année noire pour la culture en Europe. La pandémie de Covid-19 a provoqué un véritable séisme : cinémas et théâtres fermés, concerts annulés, expositions suspendues, activité au ralenti et licenciements en masse. Ce mardi 1er décembre 2020, les ministres de la Culture et de l’Audiovisuel de l’Union Européenne se sont réunis pour proposer des solutions au niveau européen.

Le monde de la culture est dans une crise profonde en Europe. Théâtre, musique, audiovisuel, cinéma, spectacle vivant, art… Ces secteurs ont passé la majorité de l’année 2020 à l’arrêt ou au ralenti, avec des effets désastreux sur la création et l’emploi. Ce mardi 1er décembre 2020, les ministres de la Culture et de l’Audiovisuel de l’Union Européenne se sont retrouvés dans une visioconférence baptisée “Preparing for the future – Recovery of the culture and media sector from the Covid-19 pandemic”.

Parmi les objectifs prioritaires fixés par les ministres : renforcer la résilience à long-terme des secteurs culturel et audiovisuel, et s’assurer que les industries culturelles et créatives soient suffisamment informées afin de pouvoir bénéficier au mieux des aides européennes proposées et possibles.

Pour “une coopération accrue au niveau européen”

“Eu égard l’importance des problèmes en lien avec les restrictions à la mobilité, il nous faut donc vraiment une coopération accrue au niveau européen et que le secteur et l’industrie puissent bénéficier d’un soutien européen fort”, a défendu Sam Tanson, ministre de la Culture du Luxembourg.

La réunion a également été l’occasion de ratifier un document contenant plusieurs propositions concrètes pour lutter contre l’inégalité d’accès et le manque de participation et de visibilité des femmes dans le domaine de la culture.