Le nouveau rapport de l’ONU détaille des besoins humanitaires historiques pour 2021

Ce mardi 1er décembre, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a publié son rapport sur les besoins humanitaire pour 2021. Le texte est alarmiste : ces besoins devraient atteindre un niveau historique, sous l’effet de la pandémie mondiale de Covid-19, qui décuple l’impact des crises climatiques et des conflits en cours. L’appel aux dons de l’ONU est donc lui aussi historique : 35 milliards de dollars.

Un tournant historique, dans le mauvais sens. En 2020, pour la première fois depuis les années 1990, l’extrême pauvreté a augmenté au niveau mondial. Dans son plan d’action humanitaire pour 2021, l’ONU détaille une situation alarmante : en 2021, 235 millions de personnes auront besoin d’assistance humanitaire, en hausse de 40% par rapport à 2020.

«Dans les pays pauvres, ce n’est pas tant le virus qui tue, mais les conséquences de la contraction économique», précise Mark Lowcock, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, à Libération. Il évoque notamment l’augmentation des prix de la nourriture, la chute des revenus, des exportations et des envois de devises par la diaspora, la mise en sommeil du tourisme, l’arrêt des programmes de vaccination, les fermeture des écoles, l’impact des confinements…

«Le résultat de choix politiques, faits notamment par ceux qui ont le pouvoir d’arrêter cela »

Les conséquences les plus directes sont les multiplications des famines : «Je voulais rappeler à tous que la famine est un événement extrême, une chose atroce et humiliante qui ne devrait pas arriver, car il y a aujourd’hui plus de nourriture par personne sur la planète que jamais. Le fait que des millions de personnes soient menacées de famine, notamment au Yémen, est le résultat de choix politiques, faits notamment par ceux qui ont le pouvoir d’arrêter cela », attaque Mark Lowcock.

Pour faire face à la situation, le rapport de l’ONU lance un appel aux dons à hauteur de 35 milliards de dollars (29 millions d’euros) pour 2021. Cette somme pourrait permettre, via des programmes d’aide dans 56 pays, de soutenir 160 millions de personnes.