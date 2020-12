Brexit : une “dernière grande semaine” pour trouver un accord ?

Alors que la date butoir du 1er janvier approche, aucun accord n’a été trouvé entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne pour encadrer leurs futures relations commerciales. Les négociations se poursuivent toujours, le chef de la diplomatie britannique ayant même évoqué une “dernière vraie grande semaine” avant un éventuel “no deal”. Pour autant, les deadlines précédentes n’ont jamais été respectées… La partie de poker menteur se poursuit.

La période de transition post-Brexit, qui prolongeait les relations commerciales entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni, s’achève le 31 décembre 2020. Mais, malgré l’intensité des négociations, aucun accord de libre-échange n’a encore été finalisé. Le négociateur en chef de l’Union Européenne Michel Barnier et son homologue David Frost poursuivent leurs discussions. Les positions se rapprocheraient, mais sans arriver à finaliser un texte – qui devra encore être validé par le Parlement Européen et le Parlement Britannique.

Question de principe

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a évoqué ce lundi 30 novembre une “dernière vraie grande semaine” de négociations. “Si l’on regarde vraiment quelles sont les questions en suspens, il y a toujours bien sûr la question de règles du jeu équitables, on a l’impression des progrès sont faits vers un plus grand respect de la position britannique. Sur la pêche, il y a une question de principe : en quittant l’Union européenne, on deviendra indépendant, nous allons être un état côtier indépendant, nous devons être capables de contrôler nos eaux”, a précisé le ministre.

Pour autant, plusieurs dates limites a priori incompressibles ont déjà été publiquement évoquées (fin octobre, fin novembre…), sans être respectées. Comme si les deux partis attendaient le dernier moment pour forcer l’autre à des concessions. Un jeu dangereux, où le Royaume-Uni aurait beaucoup plus à perdre que l’Union Européenne.