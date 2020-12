Vives tensions diplomatiques entre la Chine et l’Australie

Le premier ministre australien a fermement condamné un tweet d’un haut responsable chinois, illustré d’une photo mise en scène d’un soldat australien égorgeant un enfant afghan. Une étape supplémentaire dans la détérioration des relations entre la Chine et l’Australie.

Depuis plusieurs mois, les tensions diplomatiques ne cessent de grandir entre la Chine et l’Australie les deux pays n’hésitant pas à critiquer publiquement les actions de l’autre sur la scène internationale. Canberra a notamment exclu le géant chinois Huawei du déploiement local de la 5G, et a demandé une enquête indépendante sur l’origine du Covid-19. Dans le même temps, la presse chinoise ne cesse de prendre à parti l’Australie. La Chine, premier partenaire commercial de l’Australie, a récemment mis en place des mesures de rétorsion : Pékin a suspendu les importations de nombreux produits agricoles australiens, dont le bœuf, l’orge et le bois.

Une « insulte scandaleuse et dégoûtante »

Voici quelques jours, un rapport a fait état de crimes de guerre de soldats australiens en Afghanistan entre 2005 et 2016. Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, a commenté le rapport d’un tweet d’une grande violence, illustré d’une photo mise en scène d’un soldat tenant un couteau plein de sang sous la gorge d’un enfant enroulé dans le drapeau australien : le haut dignitaire s’y disait « choqué par les meurtres de civils et de prisonniers afghans [perpétrés] par des soldats australiens ». L’image a provoqué des vagues d’indignations en Australie.

La réaction du premier ministre australien, Scott Morrison, a été d’une grande fermeté, jugeant ce tweet, émanant d’un compte officiel du gouvernement chinois, comme une « insulte scandaleuse et dégoûtante ». Il a demandé à Twitter de le supprimer : « Il ne peut être justifié sur quelque base que ce soit. Le gouvernement chinois devrait avoir honte de cette publication. Cela ne les grandit pas aux yeux du monde entier », conclue-t-il.