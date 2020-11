L’OCDE annonce un rebond de 9% du PIB au 3ème trimestre 2020

Ce jeudi 19 novembre 2020, l’OCDE a dévoilé ses chiffres concernant l’évolution du Produit Intérieur Brut (PIB) de ses membres pour le troisième trimestre 2020. L’économie des pays les plus riches du monde est repartie à la hausse, avec une augmentation de 9% du PIB pour l’ensemble de la zone. Pour autant, l’organisation prévoir une baisse du PIB mondial de l’ordre de 4,5% sur l’ensemble de l’année 2020.

Après la chute, le rebond. Dans ses derniers chiffres, publiés ce jeudi 19 novembre 2020, l’OCDE, dont les 37 paus membres cumulent environ les deux-tiers du PIB mondial, annonce une augmentation généralisée de l’activité économique au troisième trimestre 2020, après un deuxième trimestre marqué par un confinement drastique et une contraction historique.

Au total, entre juillet et septembre 2020, le PIB des pays membres a connu une hausse de 9%. Les économies le plus durement touchées par la crise au deuxième trimestre ont connu les hausses les plus spectaculaires, notamment la France (+ 18,2 %), de l’Italie (+ 16,1 %) et du Royaume-Uni (+ 15,5 %). L’ensemble de l’Union Européenne a connu une augmentation de 11,6%, contre une baisse de 11,4% au deuxième trimestre.

Au total, le PIB de l’ensemble de l’OCDE est 4,6% en dessous de ce qu’il était au début de la crise. Au niveau mondial, l’OCDE prévoit d’ailleurs une baisse du PIB de 4,5% en 2020, avant un rebond de 5% en 2021, tout en s’inquiétant des « coûts à long terme de la pandémie ».

Les revenus des ménages au beau fixe

Pour autant, les revenus des ménages de pays de l’OCDE, grâce aux mesures de soutien des gouvernements, ont connu une hausse historique au second trimestre, à +5,3%, avec des pointes à +11 % aux Etats-Unis et +10,1 % au Canada. Pour les économies les plus touchées (France, Italie, Royaume-Uni), les revenus des ménages avaient toutefois connu une baisse, mais sans commune mesure avec celle du PIB.