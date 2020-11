Face à la contestation populaire, le Pérou nomme un nouveau président par intérim

Au Pérou, la destitution surprise, le 9 novembre 2020, du très populaire président de la République, Martin Vizcarra, a plongé le pays dans une crise politique d’ampleur. Son successeur, Manuel Merino, a été poussé à la démission dès le 14 novembre, après avoir réprimé des manifestations dans la violence. Ce 16 novembre, le Congrès a élu le député centriste Francisco Sagasti président par intérim, jusqu’aux prochaines élections de juillet 2021.

Trois chefs d’Etat en une semaine ! C’est le résultat de la crise politique qui agite actuellement le Pérou. En 2018, le président Pedro Pablo Kuczynski avait démissionné, laissant la place à son vice-président Martin Vizcarra. Ce dernier s’est rendu très populaire par sa lutte farouche contre la corruption et son intransigeance face au Congrès, contrairement à ses prédécesseurs.

Mais, accusé de corruption par le Congrès, il a été visé, malgré ses dénégations, par une seconde procédure de destitution, qui a abouti, d’une manière assez expéditive, le 9 novembre 2020. Le nouveau président par intérim, Manuel Merino, a fait face à une contestation populaire d’ampleur. Le samedi 13 novembre, Manuel Merino a fait réprimer les manifestations pro-démocratiques dans la violence, avec un bilan lourd : deux morts et des centaines de blessés.

« Une dictature a quitté le palais »

La position de Manuel Merino n’était plus tenable, et il a démissionné, dès le dimanche 14 novembre. « Une dictature a quitté le palais. Merino s’est écarté, il brisait notre démocratie », a commenté Martin Vizcarra. L’ancien président a demandé à la Cour Constitutionnelle de statuer le plus vite possible sur sa destitution, afin de dire « si ce que les membres du Parlement ont fait le 9 novembre est légal ».

En attendant, le Congrès a nommé, ce 16 novembre, un nouveau président, le député centriste Francisco Sagasti. D’après la Constitution péruvienne, cet ingénieur de 76 ans, qui a travaillé pour la Banque mondiale, est automatiquement devenu président par intérim, jusqu’au 28 juillet 2021, date de la fin de mandant de Martin Vizcarra.