George Orwell, un visionnaire politique entre dans la Pléiade

Essentiellement connu pour son roman visionnaire 1984, l’écrivain britannique George Orwell vient de rentrer dans la Pléiade. L’occasion de découvrir les autres oeuvres et essais de cet auteur, mort en 1950, fervent défenseur de la justice sociale et du socialisme libertaire.

Journaliste, essayiste, écrivain, combattant dans les Brigades Internationales durant la guerre d’Espagne, engagé pour la justice sociale et le socialisme libertaire, anti-hitlérien et anti-stalinien, analyste des dérives politique vers le contrôle des actes et de la pensée… George Orwell est une figure protéiforme, souvent résumée à ses deux ouvrages-phares, la fable politique La ferme des animaux et le roman de politique-fiction 1984, une des livres les plus influentes de la culture occidentale du XXème siècle.

« Contre le totalitarisme et pour le socialisme démocratique. »

Pour découvrir les multiples facettes de cet écrivain, et aller au-delà des idées reçues, Gallimard a commandé à Philippe Jaworski l’édition d’un volume de La Pleiade consacré à George Orwell. Il s’agit d’un choix de textes, dont l’immense majorité sont inédits en langue française, qui “dessinent une certaine cohérence, en montrant un itinéraire, le parcours d’un écrivain, ses prises de conscience politique successives, ses expériences et ses engagements. Ceux-ci ont pris des formes écrites assez variées : Orwell s’est livré à un peu tous les genres, du reportage au roman, de l’essai politique au texte autobiographique”, défend Philippe Jaworski.

Cette entrée dans la Pléiade entend notamment prouver “qu’Orwell n’est pas simplement l’auteur de 1984” et “montrer aux lecteurs que les racines profondes de la littérature d’Orwell plongent dans la culture anglaise”. Sans jamais perdre de vue cet aphorisme, extrait de son essai Pourquoi j’écris : « Tout ce que j’ai écrit d’important depuis 1936, chaque mot, chaque ligne, a été écrit, directement ou indirectement, contre le totalitarisme et pour le socialisme démocratique. »