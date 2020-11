Côte d’ivoire : les chefs d’État étrangers reconnaissent la victoire d’Alassane Ouattara

Après Henri Konan Bédié, traditionnel rival d’Alassane Ouattara, les chefs d’États étrangers reconnaissent la victoire du Président ivoirien pour un troisième mandat. Pour les Ivoiriens, ce protocole diplomatique convenu marque la fin du processus électoral qui, selon les observateurs et malgré la contestation d’une partie des opposants, semble s’être déroulé dans un cadre conforme aux bonnes pratiques internationales.

Le plus important des soutiens est, sans doute, celui de l’Union africaine qui rassemble à ce jour 54 États, et a suivi avec une grande attention le déroulement du scrutin. Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a ainsi « pris acte des résultats définitifs publiés par le Conseil constitutionnel » et « félicite le Président Alassane Ouattara pour sa réélection et lui souhaite plein succès dans l’accomplissement de ses missions ». Autre organisation régionale, la CEDEAO et ses 15 membres ont adressé à Alassane Ouattara « ses chaleureuses salutations, en même temps que ses vœux sincères de succès, dans la conduite de la mission que lui a confiée le peuple ivoirien souverain ».

Une partie des autres chefs d’État du continent ont suivi, avec le président ghanéen Akufo-Addo, qui encourage Alassane Ouattara à « accélérer le processus de réconciliation avec l’ensemble des parties prenantes clés du processus politique afin de bannir le spectre de l’instabilité politique ». Mohammed VI, roi du Maroc, a lui aussi pris acte des résultats électoraux en évoquant « la reconnaissance (par le peuple ivoirien) des efforts déployés pour assurer à (la Côte d’Ivoire) davantage de réalisations sur la voie du progrès et du développement économique ».