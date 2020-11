Soutenu par la France, l’Unesco combat le harcèlement scolaire

Ce 5 novembre 2020, l’Unesco a organisé une conférence en ligne sur le harcèlement scolaire. Cette question a été mise à l’ordre du jour par la présidence française du G7 en 2019, et la conférence était pilotée en collaboration avec le ministre de l’Education français. Avec les confinements qui se sont multipliés dans le monde en 2020, la question du cyberharcèlement a été particulièrement mise en avant.

La lutte contre le harcèlement scolaire était une des demandes fortes de la présidence françaises du G7 en 2019, qui avait obtenu, à l’époque, l’accord des ministères de l’Education des sept pays pour coordonner leurs actions. Cette volonté devait notamment se concrétiser par une conférence internationale sur le sujet, pilotée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

Une attention particulière sur le cyberharcèlement

Cette conférence a finalement eu lieu en ligne, le 5 novembre 2020, co-organisée par l’Unesco et le ministère français de l’Education. Au gré de rencontres et de tables rondes virtuelles, les ministres ont pu échanger avec des experts spécialisés dans la lutte contre le harcèlement et des représentants de la communauté éducative.

Plusieurs axes de lutte ont émergé, en particulier sur la nécessité d’une sensibilisation de masse et la mise en place de cellule de dialogue et d’écoute sur le sujet. Briser le mur du silence est en effet un enjeu-clé, complexe et délicat, de la lutte contre le harcèlement.

En cette année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19 et de nombreux confinements, l’Unesco a particulièrement insisté sur le cyberharcèlement. En effet, la hausse mondiale de temps passé devant un écran, souvent sans encadrement ad hoc, a plus largement exposé les élèves au cyberharcèlement.