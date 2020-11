Les géants du numérique et les fonds technologiques, grands vainqueurs du coronavirus

La pandémie de coronavirus a porté un rude coup à l’économie mondiale et, par contre-coup, aux Bourses mondiales, même si les grands groupes résistent beaucoup mieux que les petites et moyennes entreprises. Mais certains secteurs de l’économie ont su tirer parti de cette épidémie, notamment les géants du numérique et les fonds d’investissement s’appuyant sur les nouvelles technologies.

L’économie mondiale est en plein marasme, suite aux effets de la pandémie de Covid-19. Les grandes entreprises ont fait preuve de davantage de résilience que les petites et moyennes, mais les Bourses mondiales, notamment occidentales, subissent des baisses importantes. Depuis le 1er janvier 2020, le CAC 40 a ainsi reculé de 19%, et le FTSE 100 britannique de 22 %.

« Les valeurs technologiques ont gagné plusieurs années dans leur business plan grâce au confinement »

En revanche, du coté des géants du numérique, cette crise s’avère une véritable aubaine. Le Nasdaq, la Bourse américaine des entreprises des nouvelles technologies, a ainsi gagné 30% depuis le 1er janvier 2020. Entraînant dans son sillage les fonds financiers adossés au numérique.

« La digitalisation constituait déjà une véritable révolution avant la crise. Mais le confinement a accéléré la tendance en particulier pour certains secteurs comme l’e-commerce, le cloud ou les paiements en ligne, qui ont véritablement tiré profit du confinement », pointe Cédric Pointier, gérant de DNCA Global New World.

Les bénéfices par action devraient, dans ce secteur, progresser de 25 à 30% en 2020, contre 20% attendus. « Les valeurs technologiques ont gagné plusieurs années dans leur business plan grâce au confinement. La part due à l’e-commerce dans le commerce mondial est passée de 10 % à 20 % en quelques mois », se félicite Rolando Grandi, gérant d’Echiquier Artificial Intelligence.