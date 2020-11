Caricatures : les Emirats Arabes Unis au soutien d’Emmanuel Macron

Ce lundi 2 novembre 2020, le ministre des Affaires étrangères des Emirats Arabes Unis a apporté son soutien à Emmanuel Macron sur la question des caricatures de Mahomet. Suite à l’assassinat du professeur Samuel Party, le président français avait réaffirmé le droit à la caricature, provoquant une vague de protestation anti-françaises dans le monde musulman.

Un soutien bienvenu. Dans le torrent de réactions anti-françaises qui s’est abattu sur le président Emmanuel Macron, la voix du ministre des affaires étrangères des Emirats Arabes Unis, Anwar Gargash, tranche. Dans un entretien au quotidien allemand Die Welt, ce dernier appelle à comprendre ce qu’Emmanuel Macron a dit et n’a pas dit.

Le président français a en effet défendu le droit à la caricature, suite à la décapitation d’un professeur de lycée, Samuel Parly, par un islamiste, après qu’il ait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. La prise de position d’Emmanuel Macron a provoqué de vives protestations dans le monde musulman, menées notamment par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

« Macron ne veut pas de ghettoïsation des musulmans en Occident et il a tout à fait raison »

« Il faut écouter ce que Macron dans son discours a vraiment dit, il ne veut pas de ghettoïsation des musulmans en Occident et il a tout à fait raison. Les musulmans doivent mieux s’intégrer, et l’Etat français est en droit de chercher des moyens d’y parvenir tout en luttant contre le radicalisme et l’enfermement communautaire », a ainsi déclaré Anwar Gargash.

« En tant que musulman, je me sens offensé par certaines caricatures. Mais en tant que personne réfléchie, je vois les politiques qui sont menées autour de ce sujet. Avec ses attaques contre la France, Erdogan manipule une question religieuse à des fins politiques », a précisé le chef de la diplomatie émirati.