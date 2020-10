Bolivie : Luis Arce, héritier d’Evo Morales, annoncé vainqueur de la présidentielle

Après les violents troubles qui ont conduit à la démission, puis à la fuite en Argentine de l’ancien président Evo Morales, les boliviens étaient de nouveau appelé aux urnes, ce dimanche 18 octobre 2020, pour une élection présidentielle sous haute tension. Si les autorités ont interdit la publication de tout sondage en sortie des urnes, une chaîne de télévision a annoncé une victoire du candidat de gauche Luis Arce, héritier d’Evo Morales, avec plus de 20 points d’avance sur son second, le centriste Carlos Mesa.

Certes, le tribunal électoral bolivien avait interdit de publier tout sondage de sortie de vote et affirmait : « il est important que les citoyens fassent preuve de patience car le résultat sera fiable, quoiqu’un peu plus lent ». Mais le raz-de-marée en faveur du candidat de gauche Luis Arce semble tellement puissant que son élection dès le premier tour ne faisait guère de doute, dimanche soir.

La Bolivie « a renoué avec la démocratie »

Ce 18 octobre, les Boliviens étaient en effet appelés aux urnes pour élire un président de la république, un vice-président et renouveler l’ensemble du Parlement, actuellement dominé par Mouvement vers le socialisme (MAS) d’Evo Morales. Cette élection survient après un an de crise politique, qui a vu le président Evo Morales contraint à la démission et à l’exil en Argentine.

La conservatrice Jeanine Áñez était au pouvoir depuis, dans un gouvernement intérimaire fortement critiqué pour sa gestion de la crise du Covid-19 – la Bolivie compte 8 400 morts attribués à la pandémie pour un pays de 11 millions d’habitants -, si bien qu’elle n’a pas souhaité se présenter à l’élection.

Evo Morales n’avait, quant à lui, pas l’autorisation de se représenter. C’est donc son héritier Luis Arce qui portait les couleurs du MAS à cette élection. Dimanche, en fin de journée, la chaîne privée Unitel a publié, malgré l’interdiction du tribunal électoral, un sondage en sortie des urnes qui le donnait vainqueur avec 52,4 % des voix, contre 31,5 % des voix pour son principal rival, le centriste Carlos Mesa. La Bolivie « a renoué avec la démocratie », s’est félicité Luis Arce.