Présidentielle en Guinée : les bastions historiques d’Alpha Condé lui tournent le dos

Coup de tonnerre dans une élection qu’on disait verrouillée. Alpha Condé, le président sortant Guinéen, vient de perdre les supports de la Haute et de la Basse-Guinée, deux régions pourtant réputées acquises à sa cause. Des revers qui devraient de facto placer le leader de l’opposition, Cellou Dalein Diallo, en posture favorable pour accéder à la fonction suprême.

Selon le site ouest-africain Tribune Ouest, Cellou Dalein Diallo pourrait être élu dès le premier tour. Si un second tour avait lieu, le 24 novembre, le jeu des reports de voix lui assurerait en théorie également la victoire. Sur place, journalistes et ONG témoignent d’un scrutin chaotique, et beaucoup redoutent que le pays ne connaisse une poussée de fièvre dans l’attente d’un hypothétique second tour.

Crise de confiance

Le pure-player Tribune Ouest, dont l’un des envoyés spéciaux a pu confronter ses observations aux estimations fournies par l’ONG Stand for Life and Liberty (S2L), spécialiste des mesures de votes en sortie d’urnes, nous l’apprend : la Haute et la Basse-Guinée, territoires sur lesquels le RPG Arc-en-ciel régnait jusqu’à présent de main de maître, viennent de basculer entre d’autres mains. Celles de l’économiste malinké Ousmane Kaba, président du Parti des démocrates pour l’Espoir, en Haute-Guinée, où il récolte 37 % des voix. Ancien proche d’Alpha Condé et cadre du RPG, Ousmane Kaba a rejoint les rangs de l’opposition en surfant sur la lassitude de l’ethnie malinké concernant la gestion du pays par Alpha Condé, lui aussi malinké. Alpha Condé succéderait de peu à son allié traditionnel, avec 35 % des suffrages, tandis que Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), en récolterait 14 %.

En Basse-Guinée, c’est la candidature d’Abdoul Kabele Camara, président du Rassemblement guinéen pour le développement, qui totalise le plus de voix (35 %), devançant d’une courte tête celle d’Alpha Condé (31 %). Ousmane Kaba totaliserait quant à lui 18 % des suffrages. Une crise de confiance envers le président sortant qui marque l’échec de sa stratégie de campagne visant à jouer sur la stigmatisation ethnique pour s’assurer les votes de sa communauté.

Principal opposant à Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo n’aurait quant à lui pas connu le même désaveu de la part de ses supporters historiques. Loin s’en faut. La Moyenne-Guinée aurait été le théâtre d’un véritable raz-de-marée en sa faveur, puisqu’il y aurait récolté 90 % des voix. En Guinée Forestière, 43 % des électeurs lui auraient accordé leur confiance.

À Cellou Dalein Diallo la victoire ?

Si, d’ethnie peule, le principal opposant à Alpha Condé n’a naturellement pas remporté la majorité des suffrages dans les bastions historiques du camp présidentiel, Cellou Dalein Diallo serait néanmoins en capacité de remporter les élections dès le premier tour et devrait, s’il y avait un second tour, bénéficier d’un large report de voix grâce à la mobilisation attendue des candidats de l’opposition. Celui qui a axé sa campagne sur la nécessité d’un renouveau multifacettes, qu’il soit institutionnel, social, économique ou culturel, voit ses chances de l’emporter au plus haut. Et si le coup d’État constitutionnel d’Alpha Condé n’avait pas lieu ?