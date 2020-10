Prix Nobel de la Paix : l’ONU honoré

L’Académie Nobel a décerné son prix Nobel de la Paix 2020 au Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU. L’organisation, fondée en 1961, a fourni des rations alimentaires à plusieurs millions de personnes cette année, se portant au premier rang des ONG luttant contre la malnutrition.

Ce vendredi 9 octobre, l’Académie Nobel a remis son prix Nobel de la Paix 2020 au Programme alimentaire mondial (PAM) de l’Organisation des Nations Unis (ONU), pour « ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l’amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l’utilisation de la faim comme arme de guerre », selon les mots de la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen.

15 milliards de rations alimentaires par an

Fondée en 1961, le PAM, dont le siège est à Rome, se présente comme « la plus grande organisation humanitaire » mondiale : intégralement financé par des dons volontaires, majoritairement par des Etat, le PAM a fourni, l’année dernière, 15 milliards de rations à 97 millions de personnes, dans 88 pays. Le PAM, qui emploie actuellement 17 000 personnes, estimait que, en 2019, 690 millions de personnes dans le monde souffraient de malnutrition, soit un humain sur 11.

Aucun chiffre n’a été avancé pour cette année, mais la pandémie de Covid-19 a probablement amplifié le phénomène, en limitant les échanges entre différentes parties du monde, et en fragilisant les communautés les plus démunies, notamment dans les zones les plus reculées. Le PAM œuvre actuellement en Syrie, en République démocratique du Congo, au Nigeria, dans les Etats frappés par Boko Haram (Burkina Faso, Mali, Niger, Sud-Soudan), et au Yémen, où son intervention d’urgence est la « plus grande opération au monde » du PAM.