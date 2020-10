Louise Glück, une poétesse américaine, prix Nobel de Littérature 2020

Le prix Nobel de littérature 2020 a été attribué à la poétesse américaine Louise Glück. Peu traduite et peu connue en France, elle est considérée outre-Atlantique comme une figure majeure de la poésie contemporaine de langue anglaise. C’est la seizième femme à recevoir ce prix.

L’Académie Nobel veut tourner le dos aux scandales qui ont récemment entouré le prix Nobel de littérature. Après le choix discutable de Bob Dylan en 2016, après la vague d’attaques féministes contre le mari d’une académicienne en 2018, qui avait provoqué le report du prix d’un an, après la nomination controversée de Peter Handke en 2019 (son soutien à l’ancien dirigeant serbe Slobodan Milosevic, poursuivi avant sa mort pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide, avait été moyennement apprécié), le jury s’est offert une édition 2020 beaucoup moins problématique.

Une « voix poétique caractéristique, qui avec sa beauté austère rend l’existence individuelle universelle »

Symptomatiquement, c’est une femme qui a été honorée, en l’occurrence la poétesse américaine Louise Glück. « Sa voix poétique caractéristique, qui avec sa beauté austère rend l’existence individuelle universelle », a annoncé l’Académie lors de la remise du prix. Très peu traduite en France, exclusivement dans des revues spécialisée, et de ce fait quasi-inconnue dans l’Hexagone, Louise Glück est en revanche considérée, aux Etats-Unis, comme l’une des plus importantes poétesse contemporaine de langue anglaise.

« Ses œuvres se caractérisent par un souci de clarté. L’enfance et la vie de famille, la relation étroite avec les parents et les frères et sœurs sont des thématiques qui sont restées centrales chez elle », complète l’Académie. Si, en choisissant une femme pour la seizième fois seulement, l’Académie s’évite des critiques pour son sexisme, le prix demeure toujours aussi occidentalo-centré. Sur la décennie 2010, un seul lauréat n’est pas issu de l’Europe et de l’Amérique du Nord, le chinois Mo Yan en 2012. Et la décennie 2020 part sur des bases identiques…