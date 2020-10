Deux djihadistes britanniques détenus en Irak vont être jugés aux Etats-Unis

Ce mercredi 7 octobre, deux djihadistes britanniques, responsables de la capture et du meurtre de nombreux journalistes et représentants d’ONG en Syrie, ont été transférés aux Etats-Unis pour y être jugés. Capturé par les forces kurdes, ils étaient entre les mains de l’armée américaine en Irak.

Alexanda Kotey, 36 ans, et El Shafee El-Sheikh, 32 ans, sont deux djihadistes britanniques, capturés en 2018 par les forces kurdes en Syrie, et placés depuis octobre 2019 sous les contrôles de l’armée américaine en Irak. Ils sont tristement célèbres pour avoir mené un groupe responsable de la capture et de l’exécution, parfois violemment mise en scène, de journalistes ou de membres d’ONG occidentaux.

Parmi leurs victimes figurent entre autre quatre Américains, les journalistes James Foley et Steven Sotloff, et les humanitaires Kayla Mueller et Peter Kassig, et un Britannique, David Haines, un travailleur humanitaire décapité en 2014 après avoir été détenu pendant dix-huit mois.

Bientôt présentés à un juge fédéral

Depuis leur arrestation, les Etats-Unis négocient avec les autorités britanniques pour pouvoir juger ces deux djihadistes sur le sol américain. Fin août 2020, le Royaume-Uni avait obtenu des Etats-Unis la garantie que la peine de mort ne serait pas appliquée, et avait donné son accord à une entraide judiciaire.

Déchus de leur nationalité britannique, Alexanda Kotey et El Shafee El-Sheikh « vont bientôt atterrir aux Etats-Unis », a annoncé lors d’une conférence de presse John Demers, responsable des questions de sécurité nationale au ministère de la justice américain, ce mercredi 7 octobre. Ils seront présenté le 14 octobre à un juge fédéral à Alexandria, près de Washington, pour les chefs d’accusation suivants : prises d’otage, meurtres en bande organisée et soutien à une entreprise terroriste.