Les Eurodéputés votent un objectif de réduction des émissions de 60% pour 2030

Réunis à Bruxelles en séance plénière, les Eurodéputés ont adopté, ce 6 octobre 2020 dans la soirée, un amendement à la “loi climat” fixant un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 60% pour 2030. Un chiffre cohérent avec l’ambition européenne d’atteindre la neutralité carbone dès 2050.

Les Eurodéputés veulent rehausser l’ambition climatique de l’Union Européenne. En effet, ce mardi 6 octobre 2020 dans la soirée, le Parlement Européen, réuni en séance plénière à Bruxelles, a voté, par 352 voix pour, 326 contre et 18 abstentions, un amendement à la vaste “loi climat”. Cet amendement relève l’objectif de réduction des émissions de gaz effet de serre de l’Union Européenne à -60% en 2030.

En septembre 2020, la Commission Européenne, par la voix de sa présidente, Ursula von der Leyen, avait proposé un objectif de réduction de 55%. Rappelons que l’Union Européenne ambitionne d’atteindre la neutralité carbone en 2050, une volonté inconciliable avec l’actuel objectif de 40% de réduction des émissions en 2030.

Dans l’attente de la position du Conseil Européen

Pour autant, cette volonté des Eurodéputés ne suffira pas à inscrire ce nouvel objectif dans le marbre. Il doit encore être confronté à la volonté du Conseil Européen, qui regroupe l’ensemble des dirigeants des 27 Etats membres de l’Union Européenne, et qui est historiquement moins favorable aux questions climatiques et environnementales que le Parlement ou la Commission. Le Conseil Européen va discuter de cette question lors de son prochain sommet, les 16 et 17 octobre 2020, mais ne devrait valider sa position officielle qu’en décembre.

Pour l’heure, l’eurodéputée Jytte Guteland (sociaux-démocrates), rapporteuse de la « loi climat », a salué un vote « historique […], un signal extrêmement fort face aux négociations de l’automne ».