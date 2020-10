Mali : les militaires en force dans le gouvernement de transition

Ce lundi 5 octobre 2020, au Mali, le gouvernement de transition, qui doit ramener le pays vers un pouvoir civil sous 18 mois, a été présenté par le président et le premier ministre. Sans surprise, les colonels qui ont renversé, le 18 août, le président Ibrahim Boubacar Keïta, récupèrent quatre ministères stratégiques : défense, sécurité, administration territoriale et réconciliation nationale.

Depuis le putsch militaire qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, les colonels au pouvoir au Mali mettent en place le processus de transition vers un retour à un pouvoir civil. Fin septembre 2020, Bah N’Daw, un colonel à la retraite, a été nommé président de transition, et Moctar Ouane, un ancien ministre des affaires étrangères, premier ministre.

Quatre colonels ministres de la défense, de la sécurité, de l’administration territoriale et de la réconciliation nationale

Ce lundi 5 octobre 2020, c’est l’ensemble du gouvernement qui a été présenté. Les colonels qui ont mené le putsch se sont réservés plusieurs ministères stratégiques. Le colonel Sadio Camara devient ainsi ministre de la défense, le colonel Modibo Koné ministre de la sécurité et de la protection civile, le colonel Abdoulaye Maïga ministre de l’administration territoriale. Enfin, le porte-parole de la junte, le colonel major Ismaël Wagué, qui avait annoncé la prise du pouvoir par l’armée, récupère le ministère de la réconciliation nationale.

Ce gouvernement de transition compte 25 ministres. Les groupes signataires de l’accord de paix de 2015 récupèrent les autres ministères-clés. L’ancienne rébellion à dominante touareg du nord du pays obtient le ministère de l’agriculture et de la pêche, et celui de la jeunesse et les sports. Les groupes armés pro-Bamako prennent possession du ministère du travail et de celui des Maliens de l’extérieur et du travail. En revanche, le mouvement populaire M5, qui avait mené la contestation d’Ibrahim Boubacar Keïta dans la rue et revendiquait de co-diriger le pays avec la junte jusqu’au retour des civils au pouvoir, ne récupère que trois ministères de moindre importance.