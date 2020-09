Chine : un institut de recherche australien identifie 380 centres de détention de Ouïgours

L’Institut de politique stratégique (ASPI), créé par le gouvernement australien, a récemment annoncé avoir identifié pas moins de 380 centres de détention de Ouïgours, dans la province chinoise du Xinjiang. La Chine présente ces camps comme des « centres de formation professionnelle », destinés à lutter contre le chômage dans la province.

Le Xinjiang est une région du Nord-Ouest de la Chine, semi-désertique, dont la principale population est une ethnie musulmane, les Ouïgours. Suite à des attentats sanglants attribués à des extrémistes religieux ouïgours, le gouvernement chinois a mis en place une politique de répression. Des associations de défense de droit de l’homme dénoncent depuis plusieurs années cette dérive autoritaire, entre exécutions sommaires et camps de travaux forcés, où plus d’un millions de Ouïgours seraient internés.

« Camps de rééducation », « centres de détention » ou « prisons » pour Ouïgours dans le Xinjiang

Ce jeudi 24 septembre 2020, l’Institut de politique stratégique (ASPI), un cabinet de recherche basé à Canberra, créé par le gouvernement australien, a révélé les résultats d’une enquête approfondie dans la région. Grâce à des images satellites, des témoignages, des articles de presse et des appels d’offres publics dans le secteur du BTP, l’ASPI a identifié « plus de 380 lieux de détention présumés » au Xinjiang. Il s’agit, suivant les cas, de « camps de rééducation », de « centres de détention » ou de « prisons ».

Leur nombre supposé est 40% plus élevé que les estimations précédentes. « Au moins 61 sites de détention ont fait l’objet de nouvelles constructions et de travaux d’agrandissement entre juillet 2019 et juillet 2020 », complète l’étude.

Pékin, de son coté, a toujours affirmé que ces camps étaient des « centres de formation professionnelle », visant à lutter contre le chômage dans la région, et ainsi éloigner la population de l’extrémisme religieux.