Apple construit un parc éolien au Danemark, pour être neutre en émissions carbone

Apple vient d’annoncer la construction d’un parc de deux éoliennes géantes au Danemark, pour alimenter son data center de Vibord, amené à devenir le plus grand d’Europe. Ce projet s’inscrit dans la stratégie énergétique du groupe, qui ambitionne une activité sans émission carbone dès 2030.

Les géants de la tech se lancent à l’assaut des énergies renouvelables ! Google, Apple, Microsoft ou Amazon possèdent déjà des parcs éoliens aux Etats-Unis, et des centrales photovoltaïques un peu partout dans le monde. L’idée est, pour ces groupes, de limiter l’empreinte carbone de leur activité.

Deux éoliennes géantes pour alimenter le data center d’Apple à Viborg

C’est dans cette logique qu’Apple vient d’annoncer la construction de deux éoliennes de plus de 200 mètres, à Viborg, au Danemark. Il s’agit de la ville où la firme à la Pomme a construit un data center, destiné à grandir jusqu’à devenir le plus grand d’Europe. Pour l’heure, ce data center est alimenté par une centrale photovoltaïque, déjà construite par Apple.

Mais, avec le nombre croissant de serveur amenés à tourner, les besoins en électricité vont exploser dans les années à venir. Pour les couvrir, Apple a donc décider d’investir dans l’éolien. A terme, les deux éoliennes produiront 62 gigawatts-heures d’électricité par an. L’excédent sera réinjecté sur le réseau électrique danois.

Plus globalement, Apple a affirmé son ambition d’atteindre une activité sans émissions carbone dès 2030. Dans le détail, le groupe ne souhaite pas produire des émissions de gaz à effet de serre et les compenser (logique de la “neutralité carbone”), mais, de manière plus radicale, envisage de n’émettre aucun gaz à effet de serre pour la construction de ses produits et la gestion de ses services, en particulier de cloud. Dès lors, Apple veut convertir l’ensemble de ses usines, bureaux et data centers à une électricité d’origine renouvelable (ou nucléaire). Le groupe veut même imposer la même exigence à ses fournisseurs.