Les ministres des affaires étrangères préparent le sommet de l’ASEAN

Le 36ème sommet de l’ASEAN, initialement prévu à partir du 26 juin 2020, se tiendra finalement en novembre 2020, à Hanoi, au Vietnam. Pour préparer cette réunion particulièrement importante dans le contexte sanitaire mondial, les ministres des affaires étrangères des dix Etats d’Asie du Sud-Est se réuniront, par visioconférence, du 9 au 12 septembre 2020.

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) est une association politique et culturelle, regroupant dix pays d’Asie du Sud-Est. Dans l’ordre d’adhésion : Indonésie, Malaisie, Philippines Singapour, Thaïlande (1967), Brunei (1984), Viêt Nam (1995), Birmanie, Laos (1997), Cambodge (1999). Son 36ème sommet devait à l’origine se tenir à partir du 26 juin 2002. Il a été reporté en novembre 2020, toujours à Hanoi (Viêt-Nam).

Multilatéralisme et régionalisme

Pour préparer ce sommet, centré sur la crise sanitaire du Covid-19 et ses conséquences économiques, le dix ministres des Affaires Etrangères des Etats concernés vont se retrouver, par visio-conférence, entre le 9 et 12 septembre 2020, pour la 53ème réunion interministérielle de l’ASEAN.

Le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai, a ainsi affirmé que la réunion serait l’occasion de présenter le plan de relance post-COVID-19 et de concrétiser le Fonds de réponse au COVID-19 de l’ASEAN, mais aussi de souligner l’importance du multilatéralisme et du régionalisme pour relever les défis communs. Cette rencontre virtuelle se déroulera, comme le sommet de novembre, sous la présidence du Viêt-Nam.