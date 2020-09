Biélorussie : 100 000 personnes de nouveau dans la rue contre le président Loukachenko

La contestation contre le président biélorusse Alexandre Loukachenko, réélu une nouvelle fois cet été, ne désarme pas. Pour le quatrième dimanche consécutif, plus de 100 000 personnes ont manifesté dans la capitale de la Biélorussie, Minsk, pour réclamer le départ de l’homme fort du pays.

Depuis son énième réélection à la présidence de la République, Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans en Biélorussie, fait face à une contestation historique. A l’appel de la cheffe de l’opposition, Svetlana Tsikhanovskaïa, réfugiée en Lituanie, des manifestations de grande ampleur agitent le pays tous les dimanches. Pour la quatrième semaine consécutive, 100 000 personnes ont défilé dans les rues de Minsk, la capitale, ce 6 dimanche 6 septembre 2020.

L’exécutif a réagi avec un imposant dispositif de sécurité, comprenant notamment des canons à eaux et des véhicules blindés de l’armée autour des bâtiments stratégiques. Selon l’ONG de défense des droits humains Viasna, 250 manifestants auraient été arrêtés dans l’ensemble du pays, dont 175 à Minsk.

Un appel à une mission de l’ONU pour documenter les violations des droits humains en Biélorussie

L’opposition souligne également qu’un nombre important d’étudiants et de journalistes ont été emprisonnés depuis le début de la contestation. Ce vendredi 4 septembre, Svetlana Tsikhanovskaïa a appelé la communauté internationale à des sanctions contre le régime et à l’envoi d’une mission de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour « documenter » les violations des droits humains. Les répressions policières ont en effet déjà fait trois morts et des dizaines de blessés. Des cas de torture ont également été dénoncés.

Le président Loukachenko clame de son coté que ces manifestations émanent d’un complot de l’Occident, en se rapprochant de plus en plus de Moscou.