Etats-Unis : Joe Biden contre-attaque face aux discours sécuritaires de Donald Trump

Le président américain Donald Trump a voulu jouer la carte sécuritaire dans la campagne présidentielle qui bat son plein. Il a notamment mis en avant les dérives violentes de certains manifestants anti-racistes. Son opposant républicain Joe Biden lui a répondu en condamnant ces violences et en mettant Trump face à ses responsabilités.

« Piller, ce n’est pas manifester. Mettre le feu, ce n’est pas manifester. Rien de tout cela n’a à voir avec les manifestations. C’est de l’anarchie, un point c’est tout ». Les mots de Joe Biden, candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine, lors d’un discours à Pittsburgh (Pennsylvanie), sont sans ambiguïté. Il condamne sans ambage les violences durant les manifestations anti-racistes qui embrasent le pays.

Cette prise de position est une réponse directe à son concurrent et président en exercice, Donald Trump. Ce dernier décrit en effet Joe Biden comme un représentant de “la gauche radicale”, incapable de faire respecter “la loi et l’ordre“, et menaçant de livrer le pays aux casseurs.

Donald Trump « est président, qu’il le sache ou pas »

Selon le candidat démocrate, le président « pense peut-être que déblatérer les mots ‘loi et ordre’ le rend fort, mais son échec à appeler ses propres partisans à arrêter d’agir comme une milice armée dans le pays vous montre à quel point il est faible », a dénoncé le candidat démocrate.

Jeudi 27 août, une confrontation entre des militants d’extrême-droite, arrivés en colonne de camion dans le centre-ville de Portland (Oregon), et des anti-racistes a provoqué la mort d’un jeune homme d’extrême-droite. Donald Trump a surfé sur la violence de l’extrême-gauche, mais sans condamner explicitement l’extrême-droite.

Joe Biden a rappelé que ces événements se déroulaient dans « l’Amérique de Trump ». « Il est président, qu’il le sache ou pas », a conclue le candidat démocrate.