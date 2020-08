Joe Biden et sa colistière Kamala Harris souhaitent “reconstruire l’Amérique”

Le candidat démocrate à la présidence américaine Joe Biden, 77 ans, a présenté sa colistière Kamala Harris durant un meeting sans public, pour cause de Covid-19. Le candidat a défendu le choix de cette femme, ancienne procureur, rentrée récemment en politique, élue sénatrice en 2017. Ils ont affiché leur volonté commune de “reconstruire l’Amérique” post-Donald Trump.

Certains conservateurs ont raillé un choix motivé, selon eux, uniquement par le sexe et l’origine ethnique. Plusieurs progressistes ont salué une décision historique : Joe Biden a choisi, ce 12 août 2020, sa colistière, qui sera sa vice-présidente s’il est élu à la présidence des Etats-Unis. Il s’agit de Kamala Harris, une femme de 55 ans, fille d’un père jamaïcain et d’une mère indienne.

Elle pourrait donc devenir la première femme vice-présidente. Il s’agit également de la première métisse et de la première personne originaire d’Asie à se présenter pour ce poste (et seulement de la troisième femme).

« En plein examen de conscience face au racisme et à l’injustice généralisée »

Même s’il a probablement cédé à la pression des minorités noires qui, en plein mouvement Black Lifes Matter, réclamait un choix symbolique fort, Joe Biden, 77 ans, a mis en avant le parcours et la personnalité de sa colistière : «J’avais le choix, mais je n’ai aucun doute d’avoir choisi la bonne personne» pour cette élection «vitale pour ce pays», a déclaré l’ancien vice-président de Barack Obama.

Ancienne procureur de Californie, sénatrice depuis 2017, Kamala Harris a défendu, elle aussi, cette volonté de “reconstruire l’Amérique” : «L’Amérique est en manque criant d’un dirigeant. Et pourtant nous avons un président qui se préoccupe plus de lui que de ceux qui l’ont élu. Nous sommes en plein examen de conscience face au racisme et à l’injustice généralisée», a déclaré avec force Kamala Harris.