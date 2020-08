Covid-19 : une récession historique en Europe au second trimestre 2020

12,1%. C’est le chiffre record de la baisse du PIB de l’Union Européenne au second trimestre 2020. Touchée de plein fouet par le confinement, qui a concerné, à des degrés divers, tous les pays de la zone entre avril et juin 2020, l’Union Européenne traverse une crise économique historique. Reste à savoir si les différents plans de relance programmés pour la rentrée permettront de redresser la barre.

La croissance est en berne dans l’Union Européenne. Cette semaine, différents Etats ont annoncé des chiffres alarmants. 13,8 % en France, − 12,4 % en Italie, − 14,1 % au Portugal, − 10,1 % en Allemagne, − 10,7 % en Autriche, − 12,2 % en Belgique… Et jusqu’à un effondrement de 18,5% en Espagne !

Une baisse historique du PIB de l’Union Européenne

Sans surprise, les chiffres livrés ce vendredi 31 juillet 2020 par l’Office européen de statistiques Eurostat sont donc mauvais. L’Union Européenne a connu une baisse de son PIB de l’ordre de 12,1% durant le second semestre 2020. C’est « de loin » du recul le plus important « depuis le début des séries temporelles en 1995 », pointe l’Office.

Durant le premier trimestre, qui comprenait le début du confinement, le recul avait déjà été de 3,6%. Mais la récession a pris des proportions bien plus inquiétante entre avril et juin 2020. Durant cette période, tous les pays de l’Union était concerné par le confinement, notamment ses poids lourds économiques, tous touchés, plus modestement en Allemagne, plus fortement en Espagne ou en Italie.

L’Union Européenne est parvenue à boucler le 21 juillet 2020 son fameux plan de relance de 750 milliards d’euros (entre prêts et subventions), après des négociations tendues. Associé aux différents plans nationaux, cet effort collectif sera-t-il suffisant pour relancer l’activité ?