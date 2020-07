France : le nombre de cas de Covid-19 en hausse depuis trois semaines

Les autorités sanitaires ont confirmé, ce jeudi 23 juillet, une nouvelle hausse du nombre de cas de Covid-19 en France. Un relâchement dans l’application des gestes barrière serait à l’origine de cette reprise, qui touche notamment les plus âgés et les EHPAD.

Le ministère de la santé a annoncé que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en France dépassait les 1 000 ce jeudi 23 juillet. En hausse de 26% par rapport à la semaine dernière, après des hausses de hebdomadaires de 21 % et 13 %. Un état de fait problématique, qui inquiète Santé Publique France.

« Ces résultats montrent que l’augmentation des cas observée depuis la semaine 27 [du 29 juin au 5 juillet] n’est pas uniquement liée à l’intensification des actions de dépistage de personnes asymptomatiques telles que mises en place dans le cadre d’investigations, mais reflète une augmentation réelle du nombre de cas symptomatiques », pointe l’autorité.

« Un relâchement de l’application des gestes barrières »

Autre mauvaise nouvelle : cette hausse concerne essentiellement les personnes âgées et les EHPAD. Ce signal doit, selon Santé Publique France, « être suivi avec la plus grande attention. C’est effectivement dans cette population que survient le plus grand nombre de décès dus au SARS-CoV-2 ».

En cause : l’évolution des habitudes des Français. Ainsi, les autorités sanitaires « observent un relâchement de l’application des gestes barrières, qui se traduit par une augmentation du nombre de contacts à risque par patient atteint de Covid-19, et une moindre adhésion à la distanciation physique en particulier »

« La progression de la transmission du virus se confirme, mais reste cependant modérée, et donc maîtrisable par l’application stricte des mesures par chacun de nous, et l’intensification de la stratégie “tester-tracer-isoler” », conclue Santé publique France..