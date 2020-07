Informatique : Linux et Apple abandonnent les termes non-inclusifs

En réaction au mouvement anti-raciste mondial Black Lives Matter, Apple vient d’annoncer, dans la foulée de Linux, que la firme allait supprimer de son langage informatique les termes non-inclusifs. A savoir “Maître / Esclave” et “Liste noire / Liste blanche”. Une réforme du vocabulaire moins anodine qu’il n’y parait.

Les mots véhiculent une pensée, une vision du monde, une idéologie. Le mouvement anti-raciste Black Lives Matter qui se déploie en ce moment dans le monde entier milite ainsi pour la suppression de termes connotés, considérés comme “non-inclusifs”. Dans le langage informatique, les termes problématiques sont “Maître / Esclave” et “Liste noire / Liste blanche”, employés par les développeurs du monde entier.

Vers la fin de l’esclavage dans le langage informatique ?

Mais la donne vient de changer, du moins chez Linux et Apple. Le 13 juillet 2020, Linus Torvalds, ingénieur en chef du noyau de Linux, a annoncé l’abandon de ces termes. Le 17 juillet, c’est au tour d’Apple de censurer ces mots polémiques : « Chez Apple, nous travaillons à retirer et remplacer le langage non inclusif au sein de notre écosystème de développement », détaille la marque sur son site dédié aux développeurs.

La Pomme a même fait une liste de termes de remplacement à l’usage des développeurs : Apple propose que « liste de refus » et « liste d’autorisation » remplacent “liste noire” et “liste blanche”, et que « primaire/principal » et « secondaire » remplacent “maître” et “esclave”. La firme veut d’ailleurs réellement éradiquer ces termes de son vocabulaire informatique. Apple a ainsi précisé que les logiciels qui continueront à utiliser ces dénominations jugées racistes seront « progressivement considérés comme obsolètes par les systèmes Apple. À moyen terme, les développeurs seront ainsi contraints d’effectuer ces modifications ».

Reste à souhaiter que les autres géants du secteur (Microsoft et Google en tête) emboitent rapidement le pas à Linux et Apple.