Covid-19 : Trump porte un masque pour la première fois en public

Alors que les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé par l’épidémie de Covid-19 et celui où la maladie progresse le plus vite, le président américain, Donald Trump, qui minimise depuis le début l’impact de la pandémie, s’est présenté, pour la première fois, en public avec un masque de protection.

Un signe que les conseillers du président, plus raisonnables, ont gagné en influence, ou un effet direct de la progression toujours soutenue de l’épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis ?

Toujours est-il que, ce samedi 11 juillet 2020, le président américain Donald Trump a été vu pour la première fois portant en public un masque de protection. C’était durant une visite à l’hôpital militaire Walter Reed de Washington, pour rencontrer des vétérans blessés.

Quand Trump expliquait que porter un masque était inutile pour lui…

Voici plusieurs semaines qu’une bonne part de l’exécutif pousse le président à adopter cette démarche, pour donner l’exemple. Mais il continue de minimiser l’impact d’une pandémie qui a pourtant déjà fait 134 815 morts aux Etats-Unis (premier pays au monde en nombre de victimes).

Donald Trump avait fait savoir, début juillet, qu’il ne voyait pas l’utilité de porter un masque, puisque toutes les personnes qu’il devait rencontrer avait été préalablement testé. Une position malheureusement défendue par de nombreux partisans du président américain.

En France, un groupe de médecin vient justement de réclamer publiquement que le gouvernement impose le port du masque dans tous les lieux publics, le respect des gestes barrières étant en fort recul ces dernières semaines.